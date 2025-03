Panorama.it - Expo Osaka 2025: Tutti pazzi per il Padiglione Italia

Leggi su Panorama.it

A un mese dall’tra i giapponesi cresce la voglia di visitare per primo ilper scoprire la bellezza del DNA creativono. Lo spazio espositivo, disegnato dall’architetto Mario Cucinella, ritrae il Bel Paese nel suo periodo più florido: il Rinascimento, mettendo in risalto la cultura, la storia e l’innovazione attraverso una rivisitazione in chiave moderna della città ideale rinascimentale. La conferma della popolarità delno arriva da un sondaggio condotto dalla TV Kansai (TVK) che assegna all’il primato di “più desiderato dai giapponesi”. I risultati della ricerca sono stati comunicati durante una trasmissione televisiva della TVK alla presenza di personaggi istituzionali tra cui anche il commissario generale per l’, ambasciatore Mario Vattani.