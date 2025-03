Quotidiano.net - Europ Assistance e Grandi Navi Veloci. Insieme per la sicurezza

Leggi su Quotidiano.net

Viaggiare via mare con la tranquillità di essere sempre protetti: è l’obiettivo della nuova partnership, traItalia, Care Company del Gruppo Generali, e GNV, una delle principali compagnie digazione nel Mediterraneo. Attiva da oltre 30 anni, GNV collega le principali destinazioni del Mediterraneo, con un’attenzione costante alla qualità del servizio e alladei passeggeri. L’accordo, nato dalla collaborazione con il brokerSolari Assicurazioni, rafforza ulteriormente questo impegno introducendo un pacchetto assicurativo pensato per garantire il massimo della protezione. Con questa partnership,Italia prosegue il proprio percorso di espansione nel settore dei trasporti, con l’obiettivo di garantire un’esperienza di viaggio ancora più sicura e serena; soluzioni su misura per i passeggeri e veicoli rafforzano l’impegno dell’azienda nel garantire protezione su ogni mezzo di trasporto, dall’aereo al treno, ai traghetti.