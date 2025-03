Ilfattoquotidiano.it - Eurogate, quegli emendamenti di Martusciello che favorivano Huawei e le altre aziende cinesi in Ue

Bonifici per 46mila euro per una lettera da inviare ai vertici della Commissione europea. Una missiva con la quale Fulvio, capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Ue, e altri sette colleghi a Bruxelles (Giuseppe Milazzo, Herbert Dorfmann, Aldo Patriciello, Giuseppe Ferrandino, Cristian-Silviu Busoi, Daniel Buda e Ciuhodaru Tudor) chiedevano a Palazzo Berlaymont di mettere fine al “razzismo tecnologico” provocato dalle restrizioni nei confronti di alcunesullo sviluppo del 5G in Unione europea. Per i magistrati della Procura federale di Bruxelles è questa la prova madre che i soldi trasferiti dai lobbisti europei a una decina di parlamentari hanno avuto l’effetto desiderato, ossia quello di favorire il colosso cinese delle telecomunicazioni. Ma c’è di più. Stando ai contenuti delle carte pubblicati da Repubblica, il capo dell’ufficiodi Bruxelles Valerio Ottati, anche lui arrestato insieme ad almeno altri 4 lobbisti, durante una conversazione in auto con un collega polacco il 17 settembre 2024 rivela un elemento fondamentale: “Noi spesso oltrepassiamo il limite.