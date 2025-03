Dilei.it - Eugenia di York compie 35 anni: la dedica toccante di mamma Sarah Ferguson

di35il 23 marzo. La Principessa si èta alla sua famiglia in questa giornata speciale e ha ricevuto gli auguri pubblici da parte della, la Duchessa di. E, tra l’altro, si è fatta un regalo speciale e insolito proprio alla vigilia del suo compleanno. Nonostante lo status Reale, la figlia diha semplicemente fatto un viaggio a Westfield sabato 22 insieme al marito Jack Brooksbank e al figlio August.di35: ladialla figlia su InstagramLa Principessadi35e decide di festeggiare il suo compleanno in modo low profile. Insieme al marito e al figlio, dunque, ha visitato un negozio Lego, dove hanno acquistato anche due set (una mini orchidea per, mentre per il piccolo August un set di aerei).