Esplosione vicino Villa Pamphilj a Roma: crolla palazzina di due piani. Un uomo estratto vivo dalle macerie

Una violentaha investito e distrutto oggi, domenica 23 marzo, unadi duein via Vitellia, all’angolo con via Pio Foà, a, in zona Gianicolense, nel quartiere Monteverde, dove una probabile fuga di gas ha sventrato l’edificio, da cui i soccorritori hannountrovato ancorasotto le.#e crollo intorno alle 9 di un’abitazione di duein zona Monteverde: i #vigilidelfuoco hannounin vita. Prosegue la ricerca per escludere la presenza di altre persone coinvolte #23marzo 10:00 pic.twitter.com/mCLS0gvzQF— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 23, 2025È accaduto questa mattina intorno alle 9:00 nelle ex scuderie di, non lontano dall’ingresso del parcono, trasformate nel tempo di abitazioni private.