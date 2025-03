Lapresse.it - Esplosione palazzina a Roma in zona Monteverde: le immagini dei soccorsi

Leggi su Lapresse.it

domenica 23 marzo al mattino, prima delle 9, in unadi tre piani in via Vitellia a. Si teme una fuga di gas. Il boato è stato molto forte: sul posto carabinieri, soccorritori e vigili del fuoco che hanno scavato tra le macerie per estrarre vivo un uomo, che ha riportato gravissime ferite. Le terribilidellasventrata.