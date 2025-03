Agi.it - Esplosione nel quartiere Monteverde: crolla una palazzina. Donna viva sotto le macerie

AGI - Unadi tre piani èta intorno alle 8,30 a Roma, in zona Gianicolense, in seguito a un'probabilmente causata da una fuga di gas. Dalle immagini trasmesse da Local Team si vedono persone estratte vive dalle. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per estrarre unadalledell'abitazione. Lo riferiscono gli stessi Vigili del Fuoco. Sul posto, in via Vitellia (dal civico 45) all'incrocio con via Pio Foa', sono intervenuti i carabinieri.