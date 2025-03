Agi.it - Esplosione nel quartiere Monteverde a Roma: crolla una palazzina. Estratto vivo un uomo, continuano le ricerche

AGI - Unadi tre piani èta intorno alle 8,30 a, in zona Gianicolense, in seguito a un'probabilmente causata da una fuga di gas. I Vigili del Fuoco subito accorsi sul posto sono al lavoro per cercare eventuali persone presenti negli appartamenti e une' statodalle macerie e portato in ospedale.leall'interno dell'edificio con molta cautela a causa di ulteriori crolli, per assicurarsi che non siano rimaste coinvolte ulteriore persone Are sono stati il primo e il secondo piano di unadi tre in via Vitellia, all'incrocio con via Pio Foa', nelGianicolense, a