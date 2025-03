Cityrumors.it - Esplosione nel cuore di Roma, crolla una palazzina: si scava tra le macerie

Leggi su Cityrumors.it

Una domenica mattina drammatica per il quartiere Monteverde della Capitale dopo che un boato a squassato la tranquillità della mattinaIntorno alle ore 9 un’ha sconvolto uno dei quartieri più popolosi di. Unadi due piani si è letteralmente sbriciolata come un grissino su stessa, immediato l’arrivo di pompieri, forze dell’ordine e personale paramedico nel tentativo di capire quante persone fossero all’interno al momento del disastro.neldiuna: sitra le– Cityrumors.itCome se fosse una bombaUna violentissimaha distrutto unain via via Pio Foa, all’incrocio con via Vitellia a, nel quartiere Monteverde. Erano circa le nove quando un boato fortissimo ha svegliato l’intero quartiere che incredulo, dopo che la nube di polvere provocata dal crollo, si era diradata, ha scoperto che la struttura noin c’era più ed era invece ridotta ad un cumulo di