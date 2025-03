Esplosione in via Vitellia a Roma | squadre dei vigili del fuoco in azione per salvare un uomo intrappolato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 marzo 2025 – La sala operativa del comando deideldiha inviato diversein viaper gestire l’di una palazzina, probabilmente causata da una fuga di gas. Le, supportate dai nuclei speciali di ricerca, hanno trovato una persona dispersa e, con l’aiuto dei sanitari del 118, l’hanno stabilizzata sotto le macerie. Le operazioni di salvataggio sono in corso con molta cautela a causa del rischio di ulteriori crolli. Le ricerche continuano per assicurarsi che non ci siano altre persone coinvolte.L’ha causato danni significativi alla struttura, rendendo le operazioni di soccorso particolarmente complesse. Idelstanno lavorando senza sosta per estrarre l’, utilizzando attrezzature specializzate per garantire la sicurezza di tutti i coinvolti.