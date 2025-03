Laprimapagina.it - Esplosione a Roma. Crolla palazzina nel quartiere Monteverde: scozzese estratto vivo dalle macerie

, unata a seguito di un’nel, tra via Vitellia e via Pio Foà. Immediatamente sono giunti sul posto i soccorritori, tra cui carabinieri, 118 e vigili del fuoco, che stanno mettendo in sicurezza l’area. Lehanno sepolto alcune auto parcheggiate e, sotto di esse, è stato trovato un uomo che è statodai soccorritori. Fortunatamente, non risultano altre persone coinvolte.Secondo le testimonianze dei presenti, poco prima del crollo è stato avvertito un fortissimo boato, simile a una bomba, accompagnato da un forte odore di gas che ha invaso la zona. L’uomo, un cinquantenne di origine, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Le sue condizioni sono gravi: ha riportato traumi alle gambe e ustioni su circa il 70% del corpo.