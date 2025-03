Esplosione a Monteverde Roma Saviano | Già da giorni non vivevo più in quel palazzo che strazio vederlo in macerie

Leggi su Open.online

«Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già danonal 43 di via Vitellia (, ndr)» dove stamattina, domenica 23 marzo, è crollata una palazzina a causa di un’. A scriverlo sui social è Robertoche, con una storia su Instagram, ha rassicurato amici e conoscenti. «Grazie per la premura. Spero che non ci siano morti e che la persona ferita possa rimettersi presto. Chevedere inun luogo dove ho amato vivere», si legge. Il crollo del, avvenuto in seguito a un’, probabilmente per una fuga di gas, si è verificato nel quartieredi. Dalleè stato estratto vivo, e poi trasportato dal 118 in codice rosso al Sant’Eugenio, un turista 54enne, ospite di un b&b, al primo piano della palazzina.