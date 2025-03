Romatoday.it - Esplosione a Monteverde, il municipio: "Si valuta evacuazione, attivata assistenza in emergenza"

Leggi su Romatoday.it

"La commissione stabili pericolanti e i vigili del fuoco stannondo se è opportuno evacuare". A spiegarlo, in un video dal luogo dell', è Elio Tomassetti, presidente del XII. PossibileIl crollo della palazzina tra via Pio Foà e via.