Thesocialpost.it - Esplosione a Monteverde, crolla b&b: turista ferito, ha ustioni gravissime

Questa mattina, poco prima delle 9, un’ha devastato una palazzina situata tra via Vitellia e via Pio Foà, nel quartierea Roma. L’edificio, parte delle ex scuderie di Villa Pamphilj e conosciuto come le case Garibaldi, ospitava diverse abitazioni, tra cui un B&B appena inaugurato. A seguito della deflagrazione, almeno due appartamenti sonoti, causando il ferimento grave di un uomo che si trovava all’interno della struttura ricettiva. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale per mettere in sicurezza l’area e accertare eventuali altre persone coinvolte.Le cause dell’L’origine dello scoppio è ancora in fase di accertamento, anche se le prime ipotesi parlano di una possibile fuga di gas, forse dovuta a una bombola.