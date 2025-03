Notizieaudaci.it - Esplode palazzina a Monteverde dove viveva Saviano: ferito turista inglese, danneggiata Villa Pamphilj

Leggi su Notizieaudaci.it

É un54enne, ospite di un B&B, ilnell’esplosione delladi tre piani nel quartierea Roma. Non è in pericolo di vita. Lo scoppio è avvenuto intorno alle 8:40 di domenica 23 marzo. Ladi via Vitellia ospitava un B&B al primo pianoNessun’altra persona risulta sotto le macerie. A quanto ricostruito dai carabinieri, il primo piano dellaera adibito a struttura ricettiva per il quale risulta la comunicazione al Comune. Lo scoppio sarebbe stato provocato da una fuga di gas. Nelladi via Vitelliafino a poco tempo fa lo scrittore, che vive sotto scorta, Roberto. La Procura di Roma ha disposto il sequestro dellaesplosa a. Verifiche sono in corso sulla regolarità in materia di antinfortunistica (antincendio etc) e agibilità degli appartamenti limitrofi.