Esordio in Nazionale e rottura del crociato, comunicato UFFICIALE

Giornata da incubo per il giocatore, che ha rimediato un grave infortunio alla sua prima presenza: il responso èUnindecisamente da dimenticare. Doveva essere un momento da ricordare, in realtà rappresenta l’ultima partita della stagione.Infortunio all’in(LaPresse) – Calciomercato.itPerché Alvyn Sanches, centrocampista del Losanna, nato in Francia da genitori capoverdiani e cresciuto in Svizzera, ha esordito venerdì proprio con la maglia dellarossocrociata nell’amichevole giocata a Belfast contro l’Irlanda del Nord. La partita è terminata 1-1, ma Sanches, entrato in campo al 68?, ha rimediato un grave infortunio che lo terrà out per il resto della stagione. La notizia è arrivata direttamente dal Losanna. Il club ha infatti sottolineato che il centrocampista offensivo classe 2003 ha rimediato la completa lesione del legamento: un infortunio grave che lo terrà out per diversi mesi.