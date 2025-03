Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, la moglie rompe il silenzio: «La delusione di oggi può essere la benedizione di domani, ti aspettano tante cose belle» – FOTO

di Redazione JuventusNews24, lailsui social: lacon tutte le dichiarazioni sull’ex bianconeroLadiha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram, inevitabilmente riferito all’dalla Juve del marito. Di seguito lapubblicata dalladell’ex bianconero.PAROLE – «Figliolo, ladipuòladi. La vita prevede sempre dei reindirizzamenti. Ciò che non è stato realizzatoti sta insegnando qualcosa, ti sta rendendo più forte e ti sta preparando per ciò che ti spetta. Concedetevi di sentirvi tristi, ma non perdete la fiducia nella vita e la certezza di giorni migliori, perché sono ciò che vi permetterà di andare avanti e di non arrendervi. Tiancorae sarai grato per aver creduto in te stesso e nella vita!».