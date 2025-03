Calciomercato.it - Esonero Thiago Motta: “La Juve agli juventini”

Il club bianconero annuncia l’addio del tecnico e la firma di Igor Tudor: le parole non lasciano spazio a dubbiOra la notizia è ufficiale:non è più l’allenatore dellantus. Il club bianconero ha annunciato l’del tecnico, che sarà sostituito da Igor Tudor., via, i tifosi accolgono Tudor (LaPresse) – Calciomercato.itUna scommessa decisamente persa quella dellantus e di Cristiano Giuntoli, con il club bianconero ora chiamato ad agguantare uno dei primi quattro posti della classifica. Una lotta serrata visto che tra il Bologna (quarto) e il Milan (nono) ci sono solo 6 punti di distanza. Un compito non semplice per Tudor, accolto dai tifosi dellantus che su X hanno espresso i propri pareri in merito all’addio del tecnico italo-brasiliano e del ritorno del croato allantus, stavolta nelle vesti di capo allenatore e non di vice.