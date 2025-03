Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, Jacobelli certo: «Ha cambiato troppo spesso, variato troppi capitani e rinunciato a questi leader. Dopo la Fiorentina…»

di Redazione JuventusNews24sui motivi della decisione del club: tutte le dichiarazioni del giornalistaIl giornalista Xavierha parlato a Sky Sport per analizzare la notizie dell’didalla panchina della Juve soffermandosi sulla scelta dei bianconeri.PAROLE – «La situazione si è complicatala sconfitta con l’Atalanta, erano 58 anni che la Juve non incassava quattro gol in casa. E poi la stessa si è aggravatail pesante ko di Firenze. È evidente che la società abbia deciso di cambiare alla luce del cammino virtuoso intrapreso dal club bianconero sui conti, considerato che ci sono sei squadre in pochi punti. Il tutto affidandosi a un signore che conosce molto bene l’ambiente bianconero.haformazioni, haavercome Danilo, Rabiot o Szczesny».