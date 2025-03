Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, decisive le prossime ore! Quando può arrivare la comunicazione e le tempistiche per il cambio in panchina

di Redazione JuventusNews24

La Juventus è pronta a cambiare allenatore: dopo gli ultimi risultati negativi in campionato (sconfitte contro Atalanta e Fiorentina) e le eliminazioni contro Psv ed Empoli, i bianconeri hanno optato per il cambio in panchina.

Come riportato da Matteo Moretto tra oggi e domani il club conta di completare tutto l'iter burocratico per formalizzare l'esonero di Thiago Motta e la successiva nomina di Igor Tudor come nuovo allenatore della prima squadra.