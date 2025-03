Rompipallone.it - Esonero Motta, tutto in poche ore: decisione presa, arriva il nuovo tecnico

Thiago, ore caldissime per l’addio dell’allenatore: lailThiagoè sempre più lontano dalla Juventus. La situazione è precipitata proprio nelle ultime ore, le grandi manovre sono diventate bollenti alla Continassa e dintorni con la dirigenza bianconera entrata nell’ordine delle idee di non concedere più nemmeno l’ultima spiaggia chiamata Genoa all’allenatore italo-brasiliano.Il timore di perdere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è altissimo e Giuntoli non vuole lasciare nulla d’intentato o, comunque, agire quand’è troppo tardi. E così, se da un lavo c’è il bilancio da rispettare, con l’ad aprile che permetterebbe di caricare i costi economici sul prossimo trimestre (a giugno una cessione compenserebbe), dall’altro c’è una situazione sportiva che ha la priorità in questo momento.