Ilgiorno.it - Esche con topicida e chiodi. L’allerta del Comune: "Proteggete cani e gatti"

Leggi su Ilgiorno.it

Bocconi alin centro abitato, in azione un avvelenatore. Si muove la macchina della bonifica, polizia locale,e Ats allertano la cittadinanza con cartelli da normativa: "In pericolo. I proprietari facciano attenzione". Sull’episodio, ovviamente, sono in corso indagini. Obiettivo, pure difficile, rintracciare l’ancora ignoto avvelenatore. I bocconi, rotoli di carne tritata con polvere bianca e in alcuni casi conall’interno, sono stati ritrovati in due riprese nei giorni scorsi, ma tutti nella stessa zona, quella di via Bologna, via IV Novembre e via Verona. "Un cittadino ne ha raccolti alcuni e ha presentato immediatamente una segnalazione – spiega il sindaco Angelo Maria Caterina –. Ovviamente abbiamo a nostra volta immediatamente proceduto a inoltrare a chi di dovere, so che si sono mossi Ats, polizia locale, carabinieri della forestale.