Esame Civitanovese. Il Teramo fa paura, ma servono punti

Anche stavolta lanon avrà particolari problemi di formazione per la sfida odierna contro il. Contro la vicecapolista, Senigagliesi dovrà fare a meno soltanto della punta Padovani che sta recuperando attraverso allenamenti differenziati, Ma la sosta ha permesso di recuperare il compagno di reparto Vila. Durante la rifinitura Bevilacqua è parso in forma nonostante in settimana abbia dovuto fare i conti con l’influenza. Come ad Isernia, l’attaccante classe 2004 dovrebbe partire titolare in coppia con Brunet, in mediana il ballottaggio è tra Domizi, Foglia e Macarof. In difesa consueto ballottaggio tra Rossetti e Cosignani sulla sinistra. Insomma, le armi per affrontare il diavolo abruzzese ci sono tutte, bisognerà vedere come verranno impiegate. L’augurio dei tifosi è di rivedere quantomeno la prestazione dell’andata, quando l’allora truppa allenata da Alfonsi strappò un pareggio al Bonolis passando in vantaggio per due volte di fila.