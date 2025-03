Juventusnews24.com - Enrico Chiesa chiarisce il futuro di suo figlio: «Federico sta benissimo al Liverpool. Juventus? Vi dico questo»

di RedazioneNews24ha parlato deldi suo: ecco cos’ha risposto a domanda precisa sullasta bene ale non ha rimpianti nei confronti dellaè quantoha detto nell’ambito della 23ª edizione del premio nazionale letterario “Il Gigante delle Langhe”.PAROLE – «sta. È in un top club che è primo in classifica e adesso speriamo che vinca la Premier! È lì per giocarsi le sue carte, ha una grande possibilità. l rimpianti sono gli alibi degli sconfitti. No, nessun rimpianto».Leggi sunews24.com