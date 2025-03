Emorragia di negozi in centro in 12 anni sono calati del 262%

Lanazione.it - Emorragia di negozi in centro, in 12 anni sono calati del 26,2%

Arezzo, 23 marzo 2025 – I centri storici spengono le vetrine deie accendono le luci di b&b e attività di somministrazione. Solo in Toscana l’anno scorso abbiamo perso quasi mille attività. Tra il 2012 e il 2024, in Italia,spariti 118milaal dettaglio e 23mila attività di commercio ambulante;cresciute invece le attività di alloggio e ristorazione (+18.500). A soffriresoprattutto i centri storici. Accade anche ad Arezzo, basta fare due passi inper assistere alla continua cessazione di attività, liquidazioni totali distorici e cambi di insegne. A parlarei numeri elaborati dall’Ufficio Studi Confcommercio su datiStudi Tagliacarne che ha monitorato le imprese attive del commercio al dettaglio in sede fissa in 122 comuni italiani, osservando la variazione compresa tra il 2012 e il 2024.