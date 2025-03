Lopinionista.it - Elodie, Rita Pavone e Al Bano nella nuova puntata di “Domenica In”

ROMA – Oggi pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 28^di ‘In’ condotta da Mara Venier. Lasi aprirà con, una delle protagoniste indiscusse della musica pop in Italia, che si esibirà con il brano “Dimenticarsi alle 7” ed un medley dei suoi successi tra i quali “Due”, “Tribale” e “Bagno a mezzanotte”. Alessia Marcuzzi interverrà per dare alcune anticipazioni sul nuovo show ‘Obbligo o verità”, che la vedrà protagonista dal prossimo 24 marzo su Rai2. Ancora musica con, che oltre a presentare il suo libro ‘Gemma e le altre’, dedicato a tutte le donne e non solo, si esibirà con il singolo “Niente (Resilienza 74)”.Il cantante Alsi racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi con alcuni dei suoi successi tra i quali “Libertà” e l’intramontabile “Felicità”, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.