Liberoquotidiano.it - Elisabetta Piccolotti, "il problema è che c'è un uomo": l'ultima vergogna politica di Miss Tesla

Bandier* ross* la trionferà. Provate ad immaginare il contrario: ovvero se il ministro Valditara avesse imposto a scuola asterischi e schwa. Quanto tempo sarebbe durata la vostra lettura di un articolo, di un quotidiano, di un libro? Eppure a sinistra protestano, strepitano, vogliono restare neutri, né maschili né femminili e un pochetto strani. Ma a scuola, almeno con questo governo, non si può strambare dalla lingua italiana. E posto d'onore, dunque, al vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che non ha esitato un secondo a dire la sua (e la nostra): «Ringrazio il ministro Valditara che riporta al buonsenso la lingua italiana. Giù le mani dalla lingua italiana, dal buonsenso, dal rispetto». Il che non basta, ovviamente, a placare l'ira sinistra. Anche ieri scatenati a difesa dell'astrattezza linguistica, a fantasticare una inclusività che al massimo alligna nelle loro teste vuote.