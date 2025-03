Quotidiano.net - Elettrica o mild hybrid è un autentico gioiello di tecnologia e sicurezza

Giuseppe Tassi Ci sono auto che corrono già nel futuro, modelli che definiscono un’era. E’ il caso della nuova CLA. Il coupè di gran classe del marchio della Stella diventa un vero e proprio laboratorio vivente delle Mercedes di domani. Così si spiega il fasto della presentazione romana a Villa Miani e la presenza del grande capo del Brand, Ola Kallenius. Prodotta su un’ innovativa piattaforma denominata MMA, la coupè di Stoccarda risponde alle esigenze di quest’era di transizione. Sarà proposta in due versioni elettriche e in una myld(fino al 2030) con tecnologie di livello elevatissimo. Kallenius sottolinea le qualità delle versione a impatto zero portando cifre che dovrebbero scoraggiare ogni preclusione verso il puro elettrico: architettura da 800 Volt, autononia di 792 km, ricarica fino a 315 km in soli 15 minuti, cambio a due rapporti con la seconda marcia lunga ed elastica per favorire il risparmio di energia.