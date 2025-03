Lanazione.it - Eleonora Abbagnato, l’étoile in scena con la figlia Julia. “Quanto affetto dalla Toscana”

Massa, 23 marzo 2025 – A Giulietta è dedicato questo spettacolo in cui musica e danza si uniscono per dipingere un ritratto nuovo e inusuale della più celebre veronese di tutti i tempi. Ad incarnarla,, già étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice della Compagnia di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, accompagnata da brillanti interpreti dellaitaliana edodicenne, giovanissimo talento della danza. "A dire il vero è sempre stata lei a caricarmi un po’, è molto determinata, sicura, le piace il palco – spiega– Quando aveva ancora il ciuccio la portavo con me e stava dietro il palco a guardarmi. E’ appassionata del teatro e degli artisti”. E sul rapporto con lal'étoile spiega: “Inho sempre riscontrato un grande pubblico e tanto, quindi mi fa sempre piacere tornare qui”.