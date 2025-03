Metropolitanmagazine.it - Eleganza senza tempo e innovazione: arriva la collab Borsalino x Karl Lagerfeld

Cinque pezzi in una capsule collection esclusiva, che unisce l’del noto brand di cappelli all’e la lungimiranza dello scomparso designer. Battezzata, la collezione ripropone l’iconico tema in bianco e nero del brand. E non propone solo cappelli, ma anche capi estivi perfetti per la bella stagione in arrivo.laTra i pezzi della capsule collection destinati a diventare iconici c’è sicuramente un cappello “Panama”. Si tratta di un esemplare in paglia a tesa larga intrecciata a mano. Inoltre, è ornato da un nastro con il nome della, e una fibbia in gros-grain personalizzata che da quella vibe sartoriale. Come ben sappiamo si tratta di un brand che possiede oltre 160 anni di esperienza nella tessitura.