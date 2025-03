Ilgiorno.it - Edoardo Ferrario e i tic della società: “Perfino il benzinaio è sempre performante. Orologi e supercar? Il vero lusso è perdere tempo”

MILANO – É stato il primo italiano ad avere il Comedy Special su Netflix. Il suo personale spettacolo di stand-up. Informazione che non cambierà le nostre vite, d’accordo. Ma visto che si tratta del sogno erotico di chiunque abbia a che fare con la comicità, si capisce meglio il successo di, solo stasera per la quarta volta agli Arcimboldi con il suo “”. One man show. Per ridere di questa conraneità stramba. Quindi di noi., anche stasera si lascia ispirare dall’inesauribile presente. “È così. Mi piace ridere dell’attualità, provando a stare lontano dalla cronaca. D’altronde viviamo un’epoca che offre dei macrotemi: dalla paura dell’IA, alla facilità con cui ci offendiamo per qualsiasi cosa. Io mi concentro molto sui social che ci hanno portato a spettacolarizzare ogni aspettonostra vita, a essere perennemente in uno stato di performance.