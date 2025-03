Nerdpool.it - Edizioni BD annuncia Abisso di JiokE

Ha emozionato e sconvolto i lettori con La casa dei pulcini e Voglio il tuo cuore. Ora è pronto a dare un seguito spirituale a Pazzia, l’opera d’esordio che lo ha fatto conoscere e amare dal pubblico!BD è felice dire l’arrivo sugli scaffali di, una nuova raccolta a fumetti di Giovanni Dell’Oro aka.L’inconfondibile talento ditorna a smuovere gli animi in questa nuova antologia dell’orrore. 12 storie inedite che affrontano temi disturbanti e tabù nel segno dei migliori racconti della scena indie horror del momento.L’orrore che si respira nelle pagine di, e che l’artista ama definire horror viscerale, non è un terrore soprannaturale o la paura per una minaccia esterna. Non ci sono mostri sotto il letto o serial killer appostati nei vicoli bui.