Edifici altamente infiammabili a Milano il testimone | Palazzi hotel e ospedali pieni di pannelli come quelli di Torre dei Moro Andrebbero tutti sostituiti

– In Italia “si vendevano 450mila-500mila metri quadri all’anno di pannello e l’80-90% era tutto in PE”. Lo stesso “rivestimento” che era stato installato sulla facciata delladeidistrutta da un rogo il 29 agosto 2021 è diffuso ovunque, e “c’è una possibilità che nel caso ci sia un incendio” la stessa dinamica del disastro si replichi “anche su altri”. Uno scenario allarmante che emerge da una delle testimonianze nel processo in corso asul maxi-rogo del grattacielo in via Antonini, che non ha provocato vittime ma ha lasciato senza un tetto 80 famiglie. A parlare nei giorni scorsi, davanti al giudice della sesta sezione penale del Tribunale diAmelia Managò, è C.T., che dal 2008 al 2011 è stato agente di commercio in Italia per il colosso spagnolo Alucoil (tra i 13 imputati anche due manager dell’azienda), produttore deiLarson PE usati nelle facciate “a vela” che, secondo quanto è emerso dalle indagini della pm Marina Petruzzella e dell’aggiunta Tiziana Siciliano, erano “” e in pochi istanti sono stati avvolti dalle fiamme.