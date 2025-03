Ilrestodelcarlino.it - "Ecomostro a nove piani. Cinquemila firme contro"

in un mese. L’opposizione di centrosinistra che fa capo a Dario Braga, e che in campagna elettorale aveva fatto della critica alla ‘torre’ dadestinata a sorgere nel centro di Casalecchio un punto qualificante del suo programma, ieri ha presentato il conto della sua iniziativa più recente. In municipio ha esposto sul tavolo della sala delle cerimonie (nella foto) i moduli sottoscritti da 4mila residenti di Casalecchio ed altri mille che nella cittadina sul Reno arrivano per ragioni di lavoro, studio e svago. Adesioni firmate di pugno, 2.800, o sulla piattaforma online, 2.200, sotto allo slogan che dice ‘no all’da’, disegnato là dove c’era l’albergo ristorante Pedretti e ‘lievitato’ anno dopo anno, variante dopo variante, fino agli attuali: 18mila metri cubi concentrati su 2mila metri quadrati con 47 alloggi ed altrettanti posti auto.