Eccolo Papa Francesco torna a farsi vedere | il saluto dal balcone dell’ospedale

Dopo oltre un mese di ricovero per una polmonite bilaterale,verrà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice, 87 anni, era stato ricoverato il 14 febbraio scorso e da allora è stato sottoposto a cure mediche mirate e a un costante monitoraggio clinico. Superata la fase acuta della malattia, il Santo Padre tornerà nella sua residenza in Vaticano, a Casa Santa Marta, dove continuerà la convalescenza con un periodo di riposo della durata stimata di almeno due mesi.Durante la sua lunga degenza,ha ricevuto cure scrupolose da parte dell'équipe medica del Gemelli e non ha mai smesso di seguire da vicino le attività della Chiesa. Questa mattina, in occasione dell'Angelus domenicale, si è affacciato da un balconcinoper la sua prima apparizione pubblica dopo il ricovero.