Ecco Papa Francesco il saluto ai fedeli dal Gemelli dopo 37 giorni di ricovero | Grazie a tutti

Leggi su Open.online

37ditorna a farsi vedere dainel giorno delle dimissioni dal Policlinico. Coi segni della sofferenza ma sorridente, il Pontefice ha salutato i tantiaccorsi a rendergli omaggio. Ha anche pronunciato qualche parola: «, vedo questa signora con i fiori gialli». Il piazzale antistante l’ospedale è gremito di, oltre che di giornalisti di tutto il mondo, in attesa di scorgere il Pontefice. A seguire, come annunciato ieri sera dall’équipe medica che lo ha seguito, illascerà quindi ilper fare ritorno a Santa Marta, dove continuerà la convalescenza tra le mura vaticane. Lo ha «La buona notizia che aspetta tutto il mondo è che domenica il Santo Padre è in dimissione, sarà a Santa Marta», ha detto in un punto stampa coi cronisti il prof.