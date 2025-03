Ilrestodelcarlino.it - Ecco i fondi per la riparazione del cimitero:: "Prosegue il complesso processo di ricostruzione"

La Conferenza regionale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per ladeldi Acquasanta Terme per un importo di 1,9 milioni di euro. Si tratta di un intervento ricompreso all’interno dell’ordinanza numero 137 del 2023; tra i danni riportati dal(costruito nel 1925), quelli alle strutture portanti dell’edificio in muratura contenente l’atrio di ingresso, depositi e servizi nonché danni alle parti pubbliche interne ed ai muri di cinta. "Un altro passo importante per uno dei territori più toccati dalla tragedia del terremoto, l’Acquasantano, che tanto sta facendo per rialzarsi definitivamente – spiega il Commissario Straordinario al sisma 2016, Guido Castelli –. Ildinel suo compimento, agendo a raggiera su ogni aspetto di queste comunità".