Ecco come si incassa il Superenalotto e quanto si mangiano le tasse

Gioco-al-Lotto-e-cambio-vita. E la vita l'ha sicuramente cambiata il fortunato (o la fortunata) che a Roma, puntando una schedina da tre euro, ha centrato il sei ale si è aggiudicato il montepremi di 88.232.801,88 milioni di euro. Precisi al centesimo. Più o meno, perché non è tutto oro ciò che luccica nelle lotterie di Stato (ma ci arriviamo). Per ora continuiamo a sognare: ché la ruota gira, succede (anche se non così frequentemente dato che l'ultimo jackopot è del 15 ottobre 2024 a Riva del Garda), è dura (c'è una possibilità su 622.614.630), ma hai visto mai? Se-sbanco-smetto-di-lavorare. Vado -a -viveMi -compro -tre -Ferrari. re-alle-Seychelles. Però, nella pratica, che succede per davvero? Anzitutto chiariamo una postilla (che tanto postilla non è): il totale della vincita è sempre indicato al lordo delle