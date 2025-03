Ecco chi ha vinto Ne vedremo delle Belle l’annuncio di Carlo Conti e Valeria Marini delusa

Leggi su Caffeinamagazine.it

È partito con il botto “Ne”, il nuovo show ideato da, che ha debuttato ieri sera tra prove spettacolari, colpi di scena e la prima polemica della stagione. Le dieci showgirl in gara si sono cimentate in sfide di ogni tipo – dal musical alla gara di canto, dalle interviste al ballo – dimostrando grinta e autoironia. Ma a scaldare gli animi è stata la classifica finale, che ha vistoinaspettatamente nelle retrovie.A dominare la serata è stata Pamela Prati, che ha conquistato pubblico e giuria con un musical ispirato agli ABBA. Sul podio, insieme a lei, Adriana Volpe, apprezzatissima per l’intervista all’irriverente Massimo Ceccherini, e Laura Freddi, che ha chiuso a pari merito. A sorprendere è stata però la posizione di, solo settima, e sconfitta anche nella prova di ballo contro Veronica Maya.