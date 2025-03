Sport.quotidiano.net - Eccellenza umbria. Sansepolcro nella tana di Recchi: Mariotti-Bartoccini per battere l’Angelana

Tutti a Santa Maria degli Angeli per sostenere unche, dopo il ko interno di mercoledì scorso in Coppa Italia, si riaggrappa più che mai al campionato diumbra per tornare in Serie D dopo un solo anno. Il tecnico Armillei ha depennato dalla lista dei convocati i tre indisponibili per infortunio: i difensori Del Siena e Carbonaro e il giovane centrocampista Gennaioli. Dall’altra parte, c’èche adesso sogna a occhi aperti: ha infatti l’occasione per effettuare il sorpasso in vetta (due lunghezze la separano dai bianconeri) con una squadra dall’età media giovane e ben plasmata dal tecnico Valeriano- ex proprio delma anche di Arezzo e Montevarchi - che in attacco può contare sul classico uomo da area di rigore: si chiama Bebeto Ndiaye e ha già messo a segno 19 reti.