Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Scandicci vuole gioire. Match point Antella 99

Il campionato disi appresta a vivere una domenica di fuoco per la lotta al vertice, con la capolistadeterminata a superare l’ultimo ostacolo e con altre sfide importanti in chiave play off che per la salvezza. Queste le gare odierne della 28ª giornata in programma alle 14,30, tranne quelle del Girone A che sono state spostate alle 15,30 causa maltempo. Girone A Sestese-Certaldo. Arbitro: Fantoni sezione Valdarno. Sestese priva di Matteo Lorenzo e di Belli, quest’ultimo colpito dal grave lutto per la perdita del padre Francesco. Ospiti senza Cito, Mengoni e Boumarouan. Girone B Colligiana-Affrico. Arbitro: Giannini di Pontedera. Sul campo della Colligiana l’Affrico è deciso a difendere il posto play off contro i senesi che sperano di recuperare punti nei confronti dello