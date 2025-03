Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Sant’Agostino in viaggio verso Novafeltria

Leggi su Sport.quotidiano.net

Trasferta sull’Appennino riminese per il, che farà visita alla Vis. Non sembra un avversario da far tremare le vene dei polsi, è penultima staccata di 11 punti dai ramarri, ma è meglio diffidare, visto che domenica scorsa è andata a vincere a Gambettola, che invece aveva sconfitto il. Non si fida Massimiliano Biagi: "Sarà una partita molto difficile – afferma l’allenatore ramarro – perè l’ultima speranza per aggrapparsi ai playout. Al contempo è una partita importante anche per noi: vincere su quel campo ci permetterebbe di allontanarci dalla zona calda. Abbiamo visionato le sue ultime partite, abbiamo constatato che è una squadra brava nelle ripartenze, attacca molto bene la profondità. Ha giocatori potenzialmente pericolosi nel capitano Baldinini e gli attaccanti Camara e Canini".