Eccellenza | ore 1430 da non perdere medicina-osteria grande Mezzolara ostacolo Cava Ronco per confermarsi in vetta

Sport.quotidiano.net - Eccellenza: ore 14,30 da non perdere medicina-osteria grande. Mezzolara, ostacolo Cava Ronco per confermarsi in vetta

Quintultima di campionato oggi, alle 14,30, per l’. Partendo dal girone B, c’èattesa per l’ennesimo capitolo di questo avvincente duello multiplo per la vittoria finale. Anche a causa di un andamento altalenante delle prime della classe, la classifica parla di quattro squadre in cinque punti. Inc’è ilche, forte dei due punti di vantaggio sulla principale inseguitrice Tropical Coriano (impegnata sul campo della Sampierana), cercherà di aggiudicarsi il match casalingo contro il Futball. Alle spalle delle prime due, a cinque lunghezze dal team budriese, vi è la coppia formata da Castenaso e Pietracuta: i primi faranno visita al Solarolo mentre i secondi scenderanno in campo mercoledì, in casa, contro il Sanpaimola. Per quanto riguarda le altre bolognesi,Fossatone esi sfideranno nel derby mentre il Granamica, ultimo ma ancora in vita, è atteso da una sorta di ultima spiaggia contro il Faenza.