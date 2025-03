Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Matelica, servono 4 punti per mettersi al sicuro

Mancano quattro partite al termine del campionato. In vetta se la giocano Maceratese e Montecchio, in coda due squadre scenderanno di categoria (oltre al Fano, estromessa d’ufficio).e Montefano – ma pure il Fabriano Cerreto – rischiano ancora di finire nella trappola dei play out. La quota della salvezza diretta, al momento, è rappresentata dai 24che potrebbe raggiungere la Portuali Dorica vincendo tutte e tre le partite che le restano da qui alla fine del torneo. Se la formazione di mister Ettore Ionni, attualmente con 28in classifica, riuscisse a raggiungere i 10di distanza dalla compagine anconetana eviterebbe i play out e sarebbe quindi matematicamente salva.pertanto quattroin quattro gare. E oggi, contro la già tranquilla Sangiustese, si presenta l’opportunità di fare un passo avanti in questa direzione, riscattando così prontamente il poker subito domenica in casa del Montecchio.