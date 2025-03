.com - Eccellenza / La Maceratese pareggia, il k Sport Montecchio Gallo pure: continua il testa a testa

Leggi su .com

Al Diana Alessandroni prima sbaglia un calcio di rigore poi di, sul filo del fuorigioco, trova la rete dell’1-1. Per la ‘rata’ in gol Vrioni su punizioneVALLESINA, 23 marzo 2025 –la marcia die Koggi entrambi uscite con un pareggio dai campi di Osimo e Chiesanuova.A tre giornate dalla conclusione sembra delineata anche la griglia play off con l’Urbino che attualmente, seppur quinto, è tagliato fuori per il discorso delle distanze mentre Chiesanuova e Tolentino si dovrebbero giocare il pass per la finale.Chiesanuova-K0-0CHIESANUOVA – Ajradinoski, Tempestilli, Carnevali, Russo, Canavessio, Tacconi, Pasqui, Tanoni, Sbarbati (40’st Vitucci), Mongiello, Perini (45’st Ciottilli). (A disp. Fatone, Morettini, Palladini, Poinsel, Sfasciabasti, Bambozzi, Priori).