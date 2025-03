Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Tropical dà la caccia alla vetta sul campo della Sampierana

Cinque gare al termineregular season, 15 punti a disposizione. Si giocherà tutto, a partire dal match di oggi sul, ilCoriano secondoclasse. Il Mezzolara, capolista del girone B, è staccato di soli due punti e la squadra di mister Scardovi ha l’obbligo di crederci finofine, dopo settimane e settimane a comandare in prima posizione. Match non impossibile, ma sicuramente non semplice quello che spetta oggi alcontro la quinta forza del girone, quellache ha tutta l’intenzione di non perdere un posto in zona playoff. Tutto questo mentre il Mezzolara sarà impegnato davanti al pubblico amico contro il Cava Ronco. Match casalingo, invece, per la Vis Novafeltria pronta ospitare il Sant’Agostino per cercare di agganciare il Faenza, staccato di tre punti e oggi di scena suldel Granamica ultimoclasse.