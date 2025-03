Ilgiornaledigitale.it - Ebimotors al quarto posto nella 12 ore del Mugello in classe 992

Positiva la prova dialla Michelin 12 ore delcelebre gara di durata, svoltasi nelle giornate del 22 e 23 marzo, il team di Enrico Borghi conquista ildiAM, quinti assoluti tra le Porsche 911 GT3 Cup ed una pregevole 16esima piazza assoluta sulle oltre 30 vetture che si sono schierate in pista.Al via, sulla Porsche 911 numero 973, si sono alternati Paolo Venerosi, Paolo Gnemmi, Davide Roda e Riccardo Pera. Per tutti e quattro la prova è stata impegnativa con tante incognite che si sono presentate nel corso delle 12 ore di gara. Dal traffico al maltempo, con la pista bagnata per buona parte della giornata del sabato e più asciutta, ma molto viscida la domenica. Inoltre i tanti doppiati ed i frequenti cambi gomme e le numerose soste per il rifornimento di carburante sono state incognite che i quattro driver dihanno saputo dribblare al meglio.