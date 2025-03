Ilrestodelcarlino.it - "E’ un’esperienza che consiglio"

"Dono sangue dal 2012. Iniziai con un passaparola, famigliari e amici che già lo facevano, quindi mi è piaciuta l’idea e mi sono iscritto all’Avis. A distanza di 13 anni posso dire che è stata una bella scelta. Venire all’associazione mi fa sentire bene psicologicamente; sento che quando vengo qui sto facendo qualcosa per gli altri e questa è una cosa che mi gratifica molto. Tra l’altro è un gesto semplice che si fa ogni tre mesi quindi non è assolutamente un impegno gravoso che interferisce con il mio lavoro. E’ una cosa chea tutti; soprattutto ai ragazzi giovani a cui dico che con poco si può fare del bene agli altri ed è anche un modo per tenersi controllati; insomma si fa star bene gli altri e sé stessi con un gesto semplice"