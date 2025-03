Ilrestodelcarlino.it - È partito il toto candidati. Le prime scelte dei partiti

Elezioni regionali: adesso si fa sul serio. Con l’ufficializzazione della candidatura a governatore di Matteo Ricci per il centrosinistra, come sfidante del presidente uscente Francesco Acquaroli, comincia a tutti gli effetti la campagna elettorale. La data del voto non è ancora stata comunicata, ma probabilmente si andrà alle urne tra fine settembre e ottobre. A tal proposito, martedì ci sarà un’interrogazione in consiglio regionale della capogruppo del Pd, Anna Casini. La legge prevede che il presidente della Regione emani un decreto almeno 55 giorni prima della data delle elezioni. Queste, comunque, non potranno svolgersi più tardi del 20 novembre. Tutta lascia presupporre, comunque, che si voterà tra fine settembre e inizio ottobre ma a breve arriverà anche l’ufficialità. Il Piceno porterà ad Ancona quattro consiglieri regionali e istanno già organizzando le liste, visto che ogni forza politica potrà candidare fino a quattro rappresentanti per il territorio (due uomini e due donne).