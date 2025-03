È nero Grande Fratello scoppia il caso su Tommaso | Signorini tirato in ballo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Uscito di scena durante la quarantesima puntata delFranchi è tornato nella sua Siena e, con il cellulare finalmente in mano dopo mesi di isolamento, ha iniziato a riprendersi i suoi spazi digitali. Ma ciò che doveva essere un ritorno alla normalità si è trasformato in una silenziosa, ma eloquente presa di distanza.I fan più attenti, infatti, hanno subito notato un drastico cambiamento nel profilo Instagram dell’ex gieffino: tutti i video condivisi dalla pagina ufficiale del programma che lo ritraevano sono stati rimossi. Un gesto che ha sollevato parecchi interrogativi, ma che è stato solo l’inizio di una piccola rivoluzione social.Leggi anche: “Questa non se l’aspetta”., Lorenzo contro Helena: beccato a confabulare con Shaila“È”.ilsuinFranchi ha anche smesso di seguire diversi ex coinquilini, tra cui Alfonso D’Apice, Marco Maddaloni (Giglio), Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Maica Benedicto, la concorrente del Gran Hermano con cui aveva avuto un breve flirt durante il crossover internazionale del reality.